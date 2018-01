Ziel der internationalen Allianz ist mehr Transparenz, Sicherheit und Effizienz für das Internet der Dinge (IoT) mittels Blockchain-Technologie



Wien (ots) - RIDDLE & CODE, Europas führender Anbieter von Blockchain-basierten End-to-End Lösungen, ist der Trusted IoT Alliance beigetreten. Das Open-Source-Konsortium von Blockchain-Technologieunternehmen und IoT-Branchenführern arbeitet an der Schaffung eines sicheren, skalierbaren, interoperablen und vertrauenswürdigen IoT-Ökosystems. Gründungsmitglieder der Allianz, die im September 2017 ins Leben gerufen wurde, umfassen Branchenführer wie Bosch, Cisco, Gemalto, T-Labs und führende Blockchain-Unternehmen wie BigchainDB.



Die Trusted IoT Alliance entwickelt nicht nur technologische Standards. Sie bietet auch eine Kooperationsplattform für Fortune 5000 und Start-Ups. "Diese internationale Allianz hat das Potenzial die zentralen Herausforderungen der aufkommenden Maschinenökonomie effizient zu adressieren. Für RIDDLE & CODE ist es ein wesentlicher und wichtiger Schritt mit globalen Unternehmen an der Entwicklung des IoT Ökosystems zu arbeiten", erklärt Alexander Koppel, CEO von RIDDLE & CODE.



Um den Herausforderungen von IoT-Systemen gerecht zu werden und die Sicherheit der IoT-Geräte zu gewährleisten, hat RIDDLE & CODE eine solide Lösung entwickelt: durch die Kombination von Blockchain und Kryptografie schafft RIDDLE & CODE manipulationssichere digitale Identitäten für vernetzte und physische Objekte. Das ermöglicht Maschinen und Geräten autonom und sicher zu interagieren.



Zaki Manian, Executive Director der Trusted IoT Alliance über die Kooperation: "Sichere Hardware ist essentiell für die Verknüpfung von Smart Contracts mit der realen Welt. RIDDLE & CODE bringt seine umfangreiche Expertise in die Allianz ein, wo wir gemeinsam an Standards, Zertifizierungen und der Anwendungsbeschleunigung für ein sicheres Internet der Dinge arbeiten."



Zwtl.: Über RIDDLE & CODE



RIDDLE & CODE ist Europas führender Anbieter von Blockchain-basierten End-to-End Lösungen. Die von RIDDLE & CODE entwickelten Hard- und Software-Systeme ermöglichen Unternehmen, Herausforderungen in den Bereichen Maschinenidentität, Produktherkunft und Supply Chain Management effizient zu begegnen. 2016 in Wien gegründet, arbeitet RIDDLE & CODE bereits mit internationalen Unternehmen erfolgreich zusammen und erhielt prestigeträchtige Auszeichnungen für seine Technologie. Informationen zum Unternehmen finden Sie online unter [www.riddleandcode.com] (http://www.riddleandcode.com).



Rückfragehinweis: Mag. Deborah Grumberg deborah@riddleandcode.com +43 699 1 923 60 30



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/30781/aom



*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***



OTS: RIDDLE&CODE GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/129299 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_129299.rss2