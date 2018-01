Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-01-17 / 10:00 *PRESSEMITTEILUNG* *fanSALE erhält frühzeitig Google AdWords-Zertifikat* · Zweitmarktangebot von CTS EVENTIM erfüllt alle erforderlichen Transparenzrichtlinien unmittelbar zu Zertifizierungsbeginn · Fokus auf Transaktionen von Fan zu Fan seit mehr als zehn Jahren bewährt · Weiterer Ausbau von fanSALE geplant München, 17. Januar 2018. fanSALE, die Zweitmarktplattform des international führenden Ticketing- und Live Entertainment-Anbieters CTS EVENTIM, wird auch künftig prominent im Umfeld von Google-Suchergebnissen vertreten sein. Als erster deutscher Anbieter überhaupt wurde fanSALE zu Jahresbeginn von Google AdWords für Anzeigenschaltungen zertifiziert. Die zügige Autorisierung würdigt den strategischen Ansatz von fanSALE, ein faires und transparentes Ticketing-Portal für Transaktionen von Fan zu Fan zu bieten. Um seine Nutzer vor Betrug zu schützen und mögliche Verwirrungen zu vermeiden, hat Google Suchmaschinenwerbung von Ticketing-Zweitmarktplattformen seit diesem Jahr an strenge Auflagen [1] geknüpft. Beispielsweise sind entsprechende Websites und Apps dazu verpflichtet, sich deutlich sichtbar als Sekundäranbieter auszuweisen. Zudem müssen sie ihre Kunden darüber aufklären, wie sich der Endpreis eines Tickets zusammensetzt - und dass dieser möglicherweise (deutlich) über dem Erstverkaufsbetrag liegt. Malte Blumenthal, Senior Vice President E-Commerce bei CTS EVENTIM, kommentierte: "Wir begrüßen die Initiative von Google, zusätzliche Transparenz im Ticketmarkt zu schaffen und die Unterschiede zwischen Primär- und Sekundärplattformen deutlich zu machen. fanSALE hat die Kriterien vor allem deshalb so schnell erfüllt, weil für uns eine offene Kommunikation gegenüber unseren Kunden seit jeher selbstverständlich ist. In den kommenden Jahren wollen wir fanSALE nicht nur als eine der führenden, sondern auch als fairste Ticketing-Zweitmarktplattform etablieren." fanSALE weist bereits heute für alle verfügbaren EVENTIM-Tickets den Originalpreis aus - eine Anforderung, die bei Google AdWords erst ab März verpflichtend sein wird. Zudem ist jede Offerte, die den ursprünglichen Ticketpreis nicht übersteigt, als "Fair Deal" gekennzeichnet. Schon jetzt greift die überwiegende Mehrheit der fanSALE-Nutzer auf solche Angebote zurück. Deshalb wird CTS EVENTIM diesen Service auch künftig anbieten - wenngleich er bislang für die Zertifizierung bei Google AdWords nicht zwingend notwendig ist. fanSALE ist seit seiner Markteinführung 2007 kontinuierlich gewachsen. Seit drei Jahren werden die via fanSALE angebotenen Tickets auch im EVENTIM-Webshop gelistet - dies hat zu einer Verdopplung des über fanSALE verkauften Ticketvolumens geführt. Darüber hinaus hat CTS EVENTIM Weiterverkaufslösungen für zahlreiche Profisportvereine entwickelt. Auf fanSALE-Basis haben deren Anhänger die Möglichkeit, Eintrittskarten bequem an andere Fans ihres jeweiligen Clubs zu veräußern. *Über CTS EVENTIM* _CTS EVENTIM ist einer der international führenden Anbieter in den Bereichen Ticketing und_ Live Entertainment. Über Systeme des Unternehmens werden jährlich mehr als 150 Millionen Eintrittskarten für mehr als 200.000 Veranstaltungen vermarktet - stationär, online und mobil. Zu den Onlineportalen zählen Marken wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it und entradas.com. Zur EVENTIM-Gruppe gehören außerdem zahlreiche Veranstalter von Konzerten, Tourneen und Festivals wie "Rock am Ring", "Rock im Park", "Hurricane" oder "Southside". Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas, etwa die Kölner LANXESS arena, die Berliner Waldbühne und das EVENTIM Apollo in London. Die _CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (ISIN DE 0005470306) ist seit 2000 börsennotiert und gegenwärtig Mitglied des MDAX. Im Jahr 2016 erwirtschafteten 2.384 Mitarbeiter in 25 Ländern einen Umsatz von 830 Millionen Euro._ *Für weitere Informationen:* Corporate Communications: Christian Steinhof Leiter Unternehmenskommunikation Tel.: +49.40.380788.7299 christian.steinhof@eventim.de _Investor Relations: Marco Haeckermann Vice President Corporate Development & Strategy Tel.: +49.421.3666.270_ marco.haeckermann@eventim.de Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: CTS Eventim AG & Co. KGaA Schlagwort(e): Unternehmen 2018-01-17 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: CTS Eventim AG & Co. KGaA Rablstr. 26 81669 München Deutschland Telefon: 0421/ 3666-233 Fax: 0421/ 3666-290 E-Mail: tatjana.wilhelm@eventim.de Internet: www.eventim.de ISIN: DE0005470306 WKN: 547030 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 645963 2018-01-17 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=8413c75b1d1ce1e42043f26121bf76ac&application_id=645963&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

January 17, 2018 04:00 ET (09:00 GMT)