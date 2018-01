Eines lässt sich festhalten: Wer dachte, die Kunden kehren VW nach dem Diesel-Skandal den Rücken, hat sich geirrt. Das mag schon ein wenig verwundern. Aber VW hätte keine 2017 10,74 Millionen Fahrzeuge verkauft, wäre man gegenüber der Marke negativ gestimmt. Was hier besonders auffiel, war das starke Plus der Verkäufe im Dezember, da legte der Absatz gegenüber Dezember 2016 um 8,5 Prozent zu. Und China ist und bleibt der wichtigste Markt, da gelang im Dezember ein Plus bei den Verkäufen von 17,8 Prozent. Die Anleger honorieren diese Verkaufszahlen, die Volkswagen auch für das Jahr 2017 Platz Eins unter den großen Autobauern sicherte:

Die "Treppe" der VW-Aktie (ISIN: DE0007664039) hält. Noch? Bislang gelang es, bei Korrekturen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...