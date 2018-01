Die Automotive Industrial Systems Company der Panasonic Corporation stellt sich die Aufgabe, in Zusammenarbeit mit Silicon-Valley-Startups neue Geschäftsfelder und Dienstleistungen im IoT-Bereich zu entwickeln.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180117005596/de/

Panasonic booth at CES 2018 Sands Expo (Photo: Business Wire)

[Video] One-Touch-Heimautomation, One-Touch-ID-Authentifizierung PanasonicCES 2018

https://youtu.be/dNGulaV1Bx0

Panasonic treibt die Entwicklung neuer IoT-Dienste und -Lösungen durch die Kombination führender UI/UX-Technologie (*1) mit seiner leistungsfähigen MMS-Designtechnologie (Mensch-Maschine-Schnittstellen) voran, die durch die Geschäftsbereiche für Smartphone-Schaltungen und Automobil-Touchpanels weiterentwickelt wurde.

Um diese Initiative vorzustellen, richtete Panasonic auf der CES 2018 (Sands Expo), die vom 9. (Dienstag) bis 12. (Freitag) Januar 2018 in Las Vegas (Nevada, USA) stattfand, einen Messestand ein. Unter dem Motto "Touch by Panasonic" wurden Lösungen gezeigt, welche die natürliche Schnittstelle zwischen Menschen und Objekten nutzen; darüber hinaus gab es echte Anwendungen für Wohnhäuser und Fertigungsbetriebe sowie praktische und interaktive Vorführungen zu sehen. Panasonic arbeitete mit Kunden zusammen, um Dienste zu entwickeln, die über eine Touchbedienung aktiviert werden können, was für Bediener die natürlichste Schnittstelle darstellt.

Panasonic fördert die Entwicklung von Hardware und Dienstleistungen mit Schwerpunkt auf der Benutzererfahrung und nutzt dabei die Lean-Startup-Methode (*2). Panasonic verstärkt die Zusammenarbeit mit Startups und beschleunigt die Schaffung von einzigartigen Dienstleistungen und Geschäftsfeldern.

*1: UI (User Interface bzw. Benutzerschnittstelle) ist die Schnittstelle zwischen Benutzern und Geräten. UX (User Experience bzw. Benutzererfahrung) ist die von den Benutzern durch eine Dienstleistung usw. gemachte Erfahrung

*2: Die Lean-Startup-Methode ist eine Existenzgründungsmethode, bei der Benutzer- und Marktbedürfnisse Schritt für Schritt durch Erzeugung repetitiver Hypothesen in kurzen Zyklen und mit niedrigen Kosten ermittelt werden.

One Touch-Heimautomation "eny"

Ausstellungskonzept

Bei dieser Vorführung sollten die Benutzer mit der zur Verfügung stehenden Ein-Finger-Funktion ein "bequemes" Smart Home (intelligentes Haus) erleben. Mit dieser Funktion ist es möglich, verschiedene Aspekte des täglichen Lebens durch eine leichte Berührung bequemer zu gestalten.

Beschreibung

Durch die Kombination von umweltfreundlichen Technologien mit hochsicherer Drahtlostechnologie hat Panasonic einen kleinen, hocheffizienten und wartungsfreien IoT-Schalter namens "eny Switch" entwickelt. Eine durch den "eny Switch" betätigte Serviceplattform ermöglicht die Steuerung verschiedener intelligenter Geräte (Lautsprecher, Leuchtkörper usw.) und kann in Cloud-Dienste und Smartphone-Apps integriert werden.

Der Wert dieser Dienstleistung

Durch die Bereitstellung von Diensten für den "eny Switch" macht Panasonic Vorschläge, wie verschiedene Aspekte des Lebens komfortabler werden könnten. Beispielsweise kann eine Lichtsteuerung, mit der alle Lampen gleichzeitig ausgeschaltet werden können, ein intelligenter Lautsprecher, der anstehende Termine wiedergibt und die Lieblings-Hintergrundmusik abspielt, oder ein Überwachungsmonitor, der problemlos die Überwachungseinstellungen ändern kann, durch einfache Eingriffe zur Erzeugung eines bequemen und komfortablen Lebensraums beitragen.

Geeignete Anwendungen

Wohnhäuser, Altenheime, Hotels, Büros usw.

Anfragen

Bitte wenden Sie sich an touch@ml.jp.panasonic.com.

One-Touch-ID-Authentifizierung

Ausstellungskonzept

Diese Vorführung war eine Idee zur Realisierung einer Fabriklösung, die eine einfache ID-Authentifizierung mit Kommunikation der "Berechtigungskennung" anbietet. Diese Lösung ist sinnvoll, um Probleme aufgrund der Nutzung von Werkzeugen durch Fabrikarbeiter zu vermeiden.

Beschreibung

Panasonic entwickelte ein Kommunikationsmodul, das mithilfe elektromagnetischer Kommunikationstechnologie die Ausführung von Authentifizierungs- und Kommunikationsvorgängen durch eine natürliche Berührung ermöglicht. Es handelt sich dabei um eine Serviceplattform als Schnittstelle zwischen "Menschen und Objekten", welche die Bedienung von Ausrüstungen gemäß den Informationen auf den Namensschildern von Mitarbeitern ermöglicht.

Der Wert dieser Lösung

Durch die weitere Vereinfachung von Authentifizierungsvorgängen schafft Panasonic eine Welt, in der"Menschen und Objekte" einfach und auf natürliche Weise gekoppelt sind. Beispielsweise kann die Funktionsfähigkeit eines Werkzeugs durch die Nutzung einer ID-Authentifizierung zur Verknüpfung von Elektrowerkzeugen mit einem Arbeiter, der ein Armband mit Berechtigungskennung trägt, schnell festgestellt und Unterstützung zur Bewältigung der Aufgabe je nach den Fähigkeiten des Arbeiters bereitgestellt werden, wodurch Betriebe die Arbeitssicherheit und die Produktionseffizienz erhöhen können.

Geeignete Anwendungen

Fertigungsbetriebe, Büros, Krankenhäuser usw.

Anfrage

Weitere Informationen erhalten Sie von uns unter https://ac-blog.panasonic.co.jp/event/ces2018_one_touch_id_authentication_question_lp

Kamerastabilisierung

Ausstellungskonzept

Panasonic stellte die "Kamerastabilisierung" vor, die im März 2018 als Entwicklerkit erscheint. Die Besucher konnten den Nutzen der Kamerastabilisierungsfunktion bei jeder Art von Erschütterung ausprobieren.

Beschreibung

Panasonic entwickelte einen Aktor, der in der Lage ist, drei Achsen simultan anzutreiben, womit die Kamerastabilisierung und die Tracking-Funktionen vereint werden konnten. Dieses Gerät ermöglicht die Entwicklung einer Kamera mit Stabilisierung, die unter allen Bedingungen ein perfektes Abbild eines Objekts erstellen kann.

Der Wert dieser Lösung

Diese Kamerastabilisierung, deren Leistung mit dem "menschlichen Auge" vergleichbar ist, soll Experten zufolge in Drohnen und Robotern eingesetzt werden, deren Anwendungsvielfalt sich weiter steigern wird. Es ist möglich, qualitativ hochwertige, scharfe Aufnahmen zu machen, da die Kamera ein sich schnell bewegendes oder plötzliche, schnelle Handlungen ausführendes Objekt unter allen Bedingungen ruhig verfolgen kann.

Geeignete Anwendungen

Drohnen, Roboter, Extremsport usw.

Quelle: http://news.panasonic.com/global/topics/2018/54267.html

Weitere Links

Automatisierungssteuerungen von Panasonic

https://www3.panasonic.biz/ac/e/

Elektronische Geräte und Industrieausrüstungen von Panasonic

https://industrial.panasonic.com/ww

Panasonic Corporation Automotive Industrial Systems Company

https://www.panasonic.com/global/corporate/ais.html

Panasonic auf der CES 2018 Videos, Fotos, Meldungen usw.

http://news.panasonic.com/global/presskits/ces2018

Fotos von Panasonic auf der Sands Expo 2018

https://photos.app.goo.gl/U41U4AZ02ku5IDZ22

[Video] Draht- und akkuloser Schalter Panasonic LIVE@CEATEC 2016

https://youtu.be/JBEV2Mp0M0w

[Video] Gleichbleibende Schärfe, auch wenn alles in Bewegung ist Panasonic LIVE@CEATEC 2016

https://youtu.be/sFyxFd5k-I0

[Video] Daten mit einer Berührung übertragen Panasonic LIVE@CEATEC 2016

https://youtu.be/gdXP7Niszxo

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180117005596/de/

Contacts:

Panasonic Corporation

Global Communications Department

Global PR Office

Click here to go to Media Contact form