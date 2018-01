Liebe Leser,

die irakische Regierung bestätigte den Verkauf von Shells Anteilen am West Qurna 1 Ölfeld an das japanische Unternehmen Itochu Corp. Shell besaß 20% der Anteile am Ölfeld. Wie kommt es zu dem Verkauf?

Das englisch-niederländische Unternehmen verkaufte seine Anteile im Zuge einer Absprache mit der irakischen Regierung. So soll sich Shell vom Majnoon Ölfeld, einem der größten Ölfelder innerhalb des Iraks, zurückziehen. Den Betrieb wird die staatseigene Basra Oil Company ... (Benjamin Fitzgerald)

