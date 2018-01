FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aurubis-Aktien sind am Mittwoch mit plus 2,6 Prozent bester Wert im europäischen Index der Rohstoffpapiere gewesen. Die Anteile des Kupferkonzerns kosteten mit 84,42 Euro soviel wie noch nie.

Warburg-Experte Eggert Kuls zeigte sich in einer aktuellen Studie optimistisch für die Ergebnisse des ersten Geschäftsquartals, die Mitte Februar vorgelegt werden sollen. Aurubis sei wohl ziemlich gut gestartet, so der Experte. Den Ausblick für das Gesamtjahr hält er mit Blick auf das operativ nur stabile Vorsteuerergebnis weiter für zu vorsichtig. Er rechnet mit einer Steigerung von 11,4 Prozent und geht davon aus, dass Aurubis seine Ziele nach dem zweiten oder dritten Quartal nach oben anpasst - vorausgesetzt das Umfeld bleibe mit steigenden Kupferpreisen und soliden Schmelzlöhnen so günstig wie bisher.

Nach dem durchwachsenen Jahr 2015 macht die Aurubis-Aktie den Anlegern seit einiger Zeit Freude: Im Jahr 2016 und 2017 konnte sie den MDax jeweils deutlich hinter sich lassen. Diesen Trend setzt sie bisher auch im neuen Jahr fort./ag/das

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0006766504

AXC0110 2018-01-17/11:31