Berlin - Die Ratingagentur Scope hat die Ratings von mehr als 5.900 Investmentfonds (UCITS) aktualisiert, so die Experten von Scope Analysis.199 Fonds seien heraufgestuft worden. 31 Fonds hätten sich auf die höchste Ratingstufe A verbessern können.Das Upgrade, hinter dem das größte Volumen stehe, sei ein Fondsklassiker: Der Fidelity Funds - European Growth (ISIN LU0296857971/ WKN A0MU7V) habe sein Rating von C auf B verbessern können - und sei damit zurück im Bereich der Top-Ratings. Zuletzt habe der Fonds im Juni 2010 ein Top-Rating vorweisen können. Der Fonds habe ein Volumen von 7,6 Mrd. Euro und werde von Matthew Siddle seit Juli 2012 gemanagt. Der Fonds investiere vor allem in attraktiv bewertete europäische Qualitätsunternehmen. "Das Portfolio ist mit derzeit 56 Positionen konzentriert und hat einen vergleichsweise hohen Active Share mit 77,5%", erkläre Alexander Geschwindner, Senior Analyst der Ratingagentur Scope.

