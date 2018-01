Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Waalre (pta013/17.01.2018/11:16) - Waalre, den 17. Januar 2018 - Die Navigator Equity Solution SE gibt für den Geschäftsbereich "Investment Opportunities" den Erwerb einer Immobilie in Dublin bekannt. Die Wohnimmobilie liegt in einer sehr begehrten Wohnlage von Dublin und wird zeitnah vermietet. Das Transaktionsvolumen beträgt rund Eur 2,9 Mio. Die Navigator Equity Solutions SE bindet rund Eur 1,2 Mio. Eigenkapital im Rahmen des Investments. Die Mieteinnahmen werden den Kapitaldienst (Zinsen + Tilgung) deutlich übersteigen. Im Rahmen einer Buy to Let Strategie wird ein attraktiver Cash-Flow erzielt. Ziel des Investments ist es, zusätzlich an der Wertsteigerung am Immobilienmarkt in Dublin zu partizipieren.



2010 war Irland noch das höchstverschuldete Land in der Euro-Zone. Durch das wiedergewonnene Vertrauen der Finanzmärkte, dem boomende Tech-Sektor in Irland als auch durch die aktuelle Brexit- Fantasie profitiert der Immobilienmarkt in Dublin nachhaltig. Dublin rangiert derzeit insbesondere im Gewerbeimmobilienmarkt unter den Top 3 der europäischen Städte. Dies wird sich erwartungsgemäß in den nächsten Jahren auch in einer steigenden Nachfrage nach Wohnimmobilien und damit auch in der Preisentwicklung auf dem Wohnimmobilienmarkt niederschlagen.



Für weitere Fragen kontaktieren Sie bitte unser Investor Relations Team direkt:



Navigator Equity Solutions SE Investor Relations



t.: +49 89-244118-223 f.: +49 89-244118-310 info@navigator-equity.com



(Ende)



Aussender: Navigator Equity Solutions SE Adresse: Laan van Diepenvoorde 3, 5582 LA Waalre Land: Niederlande Ansprechpartner: Anne Stohn Tel.: +49 89 244118-334 E-Mail: info@navigator-equity.com Website: www.navigator-equity.com



ISIN(s): NL0009538008 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Stuttgart, m:access in München



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1516184160037



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJanuary 17, 2018 05:16 ET (10:16 GMT)