FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens Gamesa wird in diesem Jahr zwei Windparks in China mit jeweils 24 Windturbinen ausstatten. Die Turbinen haben jeweils 2 MW Leistung, damit beläuft sich die mit den Verträgen verbundene Lieferung auf eine Gesamtleistung von 96 MW, wie das börsennotierte spanische Unternehmen mitteilte. Abnehmer sind die Versorger Datang und General Nuclear Power Group. Angaben zum Auftragsvolumen machte Siemens Gamesa nicht. In der Branche gilt als Faustregel für Neuanlagen: 1 Megawatt Leistung kostet etwa 1 Million Euro.

January 17, 2018

