marktEINBLICKE um 12: DAX verliert weiter an Boden, Evotec im Fokus

Nachdem der Dow Jones (WKN: 969420 / ISIN: US2605661048) gestern erstmals die Marke von 26.000 Punkten geknackt hatte, nahmen Anleger Gewinne mit. Doch schon heute sieht es nach einer weiteren Rekordjagd an der Wall Street aus. Davon sind wir im DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) sehr weit entfernt. Das wichtigste deutsche Börsenbarometer verliert am Mittwochmittag sogar weiter an Boden.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,3% 13.211

MDAX -0,0% 27.012

TecDAX -0,3% 2.643

SDAX -0,5% 12.319

Euro Stoxx 50 -0,4% 3.608

Die Topwerte im DAX sind Linde (WKN: A2E4L7 / ISIN: DE000A2E4L75), BMW (WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003) und Münchener Rück (WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026). Interessant bleibt auch der Blick in die zweite Reihe. Anleger fragen sich beispielsweise, ob die Evotec-Aktie (WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809) noch einmal ein so turbulentes Jahr wie 2017 erleben wird.

Den vollständigen Artikel lesen ...