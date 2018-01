ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Schweizer Industriekonzern ABB hat in Indonesien einen größeren Auftrag erhalten. Dieser kommt von einem Konsortium aus den Firmen Doosan Heavy und der staatseigenen PT Hutama Karya und beläuft sich auf über 40 Millionen US-Dollar, wie ABB am Mittwoch mitteilte. ABB wird dafür das Kombikraftwerk Muara Tawar in West Java modernisieren und erweitern. Dessen Leistung soll dadurch auf 1.800 Megawatt von bisher 1.150 Megawatt gesteigert werden./cf/rw/AWP/tav

