In Österreich sind die Preise im vergangenen Jahr deutlich stärker gestiegen als in anderen Ländern des Euroraums. Ein wesentlicher Grund dafür ist, dass im Tourismusland Österreich die höheren Preise bei Restaurants und Hotels sowie Freizeit und Kultur viel mehr ins Gewicht fallen als in anderen Ländern."Die Inflationsrate ...

