Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Der Wirkstoff TGF Beta Trap habe in einer frühen Testreihe bei der Anwendung gegen Magenkrebs sehr vielversprechende Ergebnisse gezeigt, schrieb Analyst David Evans in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das könne TGF Beta Trap zu einer Therapie der kommenden Generation machen./bek/ajx Datum der Analyse: 17.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0059 2018-01-17/12:03

ISIN: DE0006599905