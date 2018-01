Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Roche auf "Hold" mit einem Kursziel von 226 Franken belassen. Mit der frühzeitigen Beendigung einer Wirkungsstudie des US-Kontrahenten Merck & Co zu Keytruda gegen Lungenkrebs drohten die Schweizer mit ihrem Wirkstoff Tecentriq nun ins Hintertreffen zu geraten, schrieb Analyst David Evans in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem klinge das Management von Roche mit Blick auf die Margen in diesem Jahr immer vorsichtiger./bek/ajx Datum der Analyse: 17.01.2018

