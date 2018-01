BARCELONA (Dow Jones)--Die spanische Banco Santander will die Kapitalisierung ihres britischen Investment-Banking-Geschäfts um 2,3 Milliarden britische Pfund zurückfahren. Dies ist laut der Zeitschrift Expansion ein erster Schritt, um Aktivitäten auf andere Unternehmensbereiche in Großbritannien und Spanien zu transferieren. Wie die Zeitung weiter schreibt, werde nach der Transaktion das Großkundengeschäft von Santander, Abbey National Treasury Services, auf ein Kapital von 250 Millionen Pfund kommen. Die Aktivitäten von Abbey National mit kleinen Unternehmen werden an den Geschäftsbereich U.K. SME übertragen, während die globalen Märkte und das Geschäft mit multinationalen Konzernen in die Niederlassung von Santander Spain in London eingegliedert werden, so Expansion. Santander gehe davon aus, dass dies die Kapitalquote der Bank nicht beeinflussen werde. Die Restrukturierung soll bis Juli abgeschlossen werden.

January 17, 2018

