Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Bayer vor Zahlen auf "Buy" belassen. Anlässlich der geplanten Monsanto-Übernahme dürften die Ergebnisse für 2017 in den Hintergrund treten, schrieb Analyst Peter Verdult in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Geschäft mit rezeptfreien Medikamenten sollte im vierten Quartal erneut schwach verlaufen sein, während die Tiermedizinsparte solide abgeschnitten haben dürfte. In der Agrochemie seien die Pflanzenschutz-Aktivitäten wohl hinter dem Saaatgut-Geschäft zurückgeblieben./bek/edh Datum der Analyse: 17.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0067 2018-01-17/12:21

ISIN: DE000BAY0017