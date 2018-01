Das Fintech Debitos will den Handel mit Non-performing Loans revolutionieren – und könnte damit möglicherweise zur Lösung eines der größten Problem der Eurozone beitragen. Trotzdem ist der Aufstieg kein Selbstläufer, wie Debitos-Gründer Timur Peters anhand eines Beispiels bei FINANCE-TV berichtet: „Bis vor zwei Monaten wusste die EZB gar nicht, dass es uns gibt“, so Peters. Dieses Problem ist inzwischen gelöst, und Debitos expandiert „in die Hot Spots von Europa“, erzählt Peters. Was er dort erlebt, mit wie viel Vehemenz er das Wachstum vorantreibt und welche bekannten Adressen bald in den Aktionärskreis von Debitos einsteigen könnten – die Antworten gibt es im FINANCE-TV -Interview mit Timur Peters.