Die Baader Bank hat die Einstufung für Siemens nach einem Kapitalmarkttag auf "Buy" mit einem Kursziel von 132 Euro belassen. Die Aussagen zum Börsengang der Gesundheitssparte Healthineers hätten diese als erstklassige Anlage im Portfolio von Siemens bestätigt, schrieb Analyst Günther Hollfelder in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Marktumfeld für den Börsengang von Healthineers sei strukturell gesund. Der Geschäftsbereich erwirtschafte hohe Barmittel, was wiederum hohe Ausschüttungsquoten begünstige./bek/ajx Datum der Analyse: 17.01.2018

AFA0069 2018-01-17/12:46

ISIN: DE0007236101