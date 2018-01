Eine Analyse von Henrik Becker

In meiner Betrachtung vom 31.10.17 (oberer Chart) hatte ich für die Coba einen Anstieg bis 13.44 € prognostiziert. Dabei sollte die Aktie diesen Widerstand bis zum 05.01.18 erreichen. Mit einer kleinen Verspätung hat die Aktie das anvisierte Ziel am 11.01.18 erreicht und sogar einen leichten Schlußkurs oberhalb etabliert. Allein dieser Aspekt kann als ein sehr leicht positives Signal gewertet werden, infolge dessen sich der Trend noch bis zur kleineren 1.00-Linie bei 13.90 € fortsetzen kann. Zwingend ist das Schließen dieser kleinen Lücke nicht, da allein der Anschlag am Zielbalken die nötige Bestätigung geliefert hat.

