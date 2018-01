NEW YORK (Dow Jones)--Die Nachfrage nach Flugzeugen boomt, und Hersteller wie Airbus und Boeing bauen die Fertigung entsprechend aus. Als Flaschenhals haben sich in den vergangenen Jahren Flugzeugsitze erwiesen, und das, obwohl sich sehr viele Startups in Stellung gebracht haben, um die vielen Flugzeugbauer und -leasingunternehmen mit Sitzen und anderen Innenraumteilen zu beliefern.

Der US-Anbieter Boeing will sich die Versorgung mit Sitzen nun über ein Joint Venture sichern. Sie holt sich dazu den Anbieter automobiler Sitzlösungen Adient plc ins Boot. Die von der Adient Aerospace entwickelten und produzierten Sitze sollen auch anderen Flugzeugbauern angeboten werden.

Unternehmenszentrale, Technologiezentrum und das erste Produktionswerk von Adient Aerospace werden in Kaiserslautern angesiedelt. Das erste Kundenservicecenter wird seinen Sitz in Seattle haben. Der Vertrieb von Adient-Aerospace-Ersatzteilen werde exklusiv über Aviall erfolgen, ein Tochterunternehmen von Boeing.

Adient wird mit einem Anteil von 50,01 Prozent der Mehrheitseigner des neuen Unternehmens sein und die Ergebnisse in seinem Konzernabschluss berücksichtigen. Boeing werde mit seinem Anteil von 49,99 Prozent proportional am Gewinn und Cashflow beteiligt werden. Sowohl Boeing als auch Adient werden im Board of Directors von Adient Aerospace vertreten sein.

Analysten erwarten für den Markt kommerzieller Flugzeugsitze ein Wachstum von etwa 4,5 Milliarden US-Dollar 2017 auf 6 Milliarden Dollar 2026.

January 17, 2018

