Von Nathan Allen

BARCELONA (Dow Jones)--General Electric hat einen Nachfolger für den zum Jahresstart abgetretenen Europa-Chef Mark Hutchinson ernannt. Peter Stracar, seit 2013 Chef des Geschäfts in Zentral- und Osteuropa von GE, übernimmt die Position, teilte der Siemens-Wettbewerber mit. Zuvor war Stracar 18 Jahre beim liechtensteiner Werkzeughersteller Hilti beschäftigt. Das Europa-Geschäft ist außerhalb der USA das wichtigste für GE. In der Region erwirtschaftete der US-Konzern 2016 mit 92.000 Mitarbeitern Umsätze von über 20 Milliarden US-Dollar. GE prüft derzeit die Strategie und Struktur, dazu gehört auch eine mögliche Aufspaltung großer Sparten in separate börsennotierte Einheiten.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/cbr

(END) Dow Jones Newswires

January 17, 2018 06:51 ET (11:51 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.