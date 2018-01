Wien - Björn Jesch steht ab April bei der Credit Suisse unter Vertrag und wird dort als Head of Investment Solutions and Products (IS&P) Management arbeiten, so die Experten von "FONDS professionell".Das gehe aus einer internen Mitteilung vor, die FONDS professionell ONLINE vorliege. Jesch werde José Antonio Blanco ablösen, der die Funktion vier Jahre innegehabt habe und sich nun neuen beruflichen Herausforderungen stellen werde.

