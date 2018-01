Außenminister Gabriel hat ausgeschlossen, dass die Freilassung des in der Türkei inhaftierten Journalisten Deniz Yücel durch Tauschgeschäfte erreicht werden soll. Gleichzeitig rief er zu mehr gegenseitigem Respekt auf.

Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat sich von den Äußerungen des in der Türkei inhaftierten "Welt"-Korrespondent Deniz Yücels zu möglichen Tauschgeschäften für seine Freilassung distanziert. Yücel hatte in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur gesagt, dass er schmutzige Deals zwischen Berlin und Ankara für seine Freilassung ablehne. Schmutzige Deals gebe es nicht, entgegnete Gabriel am Mittwoch in Berlin. "Es ist übrigens auch gegenüber der Türkei nicht sinnvoll, auch nur in solchen Kategorien zu denken." Wenn man sich wirklich um bessere Beziehungen ...

