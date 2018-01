Das Edelmetall befindet sich weiter stramm Richtung "Norden"! Nachdem die runde 1000 US Dollar Marke bereits in den letzten Handelstagen intraday angekratzt wurde, könnte heute nun der Sprung darüber gelingen. Der Kurs startete am heutigen Mittwoch bei 997,53 in den Handel und kann ...

Den vollständigen Artikel lesen ...