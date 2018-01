Dentsply Sirona ernennt zusätzliche Aufsichtsratsmitglieder

Dentsply Sirona, The Dental Solutions CompanyTM, hat heute bekannt gegeben, dass der Aufsichtsrat von neun auf zwölf Mitglieder erweitert und drei neue Mitglieder ernannt wurden. Aufgenommen wurden Betsy D. Holden und Leslie F. Varon sowie Donald M. Casey Jr., der neuer Chief Executive Officer von Dentsply Sirona wird.

York/Salzburg, 17. Januar 2018. "Wir freuen uns, mit Betsy Holden und Leslie Varon zwei international renommierte Führungspersönlichkeiten im Aufsichtsrat von Dentsply Sirona zu begrüßen", sagte Eric K. Brandt, Non-Executive Chairman of the Board. "Beide verfügen über weitreichende Fähigkeiten und Erfahrungen, von denen Dentsply Sirona profitieren wird. Sie werden uns dabei unterstützen, unser Potenzial als Marktführer zahnmedizinischer Produkte und -technologien voll auszuschöpfen."

Betsy D. Holden: "Ich freue mich, Teil von Dentsply Sirona, dem Innovationstreiber der Dentalindustrie zu sein. In Zusammenarbeit mit dem Management und dem Aufsichtsrat will ich meinen Teil zur Mission des Unternehmens beitragen, Zahnärzte und Zahntechniker dabei zu unterstützen, eine bessere, sicherere und schnellere zahnmedizinische Versorgung anzubieten."

Leslie F. Varon: "Dentsply Sirona ist globaler Marktführer der Dentalindustrie mit großem Wachstumspotenzial. Ich kann es kaum erwarten, mit meinen Kollegen im Aufsichtsrat, dem Managementteam und den Mitarbeitern zusammenzuarbeiten, um die Zahngesundheit weltweit zu verbessern und langfristigen Shareholder Value zu schaffen."

Über Betsy D. Holden:

Betsy D. Holden ist Senior Advisor bei McKinsey & Company und arbeitet mit Kunden aus den verschiedensten Branchen in den Bereichen Strategie, Marketing, Innovation und Initiativen zur Effektivität von Aufsichtsräten zusammen. Zuvor war sie Co-CEO von Kraft Foods und CEO von Kraft Foods North America. Zu dieser Zeit war Kraft Foods der größte Lebensmittelkonzern in Nordamerika und der zweitgrößte weltweit.

Ergänzend zu Ihrer Funktion als CEO bei Kraft bekleidete Betsy Holden die Position des President, Global Marketing and Category Development, des Executive Vice President mit Verantwortung für die Bereiche Operations, IT, Procurement, R&D und Consumer Insights and Communications, des President der Kraft Cheese Division und des President der Pizza Division. Darüber hinaus war sie für mehrere Line-Brand-Managementaufgaben zuständig. Betsy Holden initiierte erfolgreich Produkteinführungen, die über 2 Mrd. US-Dollar Umsatz generiert haben. Unter ihrer Führung erhielt Kraft zahlreiche Auszeichnungen in den Bereichen Marketing, neue Produkte sowie als bester Arbeitgeber.

Betsy Holden ist Mitglied des Aufsichtsrats von Diageo PLC, Time Inc. und The Western Union Company. Zuvor war sie außerdem in den Aufsichtsräten von Catamaran Corp., Tribune Co., Kraft Foods und Tupperware Brands tätig. Betsy Holden hat einen Bachelor of Arts-Abschluss mit Summa Cum Laude und Phi Beta Kappa von der Duke University und einen Master-Abschluss für Management in Marketing und Finanzen von der Kellogg School of Management der Northwestern University. Sie wurde vom Wirtschaftsmagazin Fortune schon mehrfach in die Liste der einflussreichsten Frauen aufgenommen.

Über Leslie F. Varon:

Leslie F. Varon verfügt über weitreichende Sachkenntnis in der Finanz- und Unternehmensführung im Bereich Corporate Financial Management und Investor Relations. Sie hat über 30 Jahre Erfahrung bei der Xerox Corporation in der Unternehmenstransformation gesammelt, einschließlich komplexer Sanierungen, M&A, im Krisenmanagement und in der Ausgliederung einer großen Unternehmenssparte. Im Laufe ihrer Karriere bei Xerox war Leslie Varon in verschiedenen Führungspositionen tätig, unter anderem als Chief Financial Officer, Corporate Controller, Vice President of Finance für Nordamerika und Leiterin Investor Relations. Zudem war sie für die Bereiche Finanzen, Treasury und Investor Relations, Risikomanagement, M&A, Steuern, Audit, Beschaffung und Immobiliengeschäfte bei Xerox verantwortlich.

Leslie Varon ist Mitglied im Aufsichtsrat von Hamilton Lane Incorporated. Sie hat einen Bachelor of Arts der Binghamton University und einen MBA mit den Schwerpunktthemen Finance und Marketing vom Virginia Polytechnic Institute.

Über Dentsply Sirona: Dentsply Sirona ist der weltweit größte Hersteller von Dentalprodukten und -technologien für Zahnärzte und Zahntechniker, mit einer 130-jährigen Unternehmensgeschichte, die von Innovationen und Service für die Dentalbranche und ihre Patienten in allen Ländern geprägt ist. Dentsply Sirona entwickelt, produziert und vermarktet umfassende Lösungen, Produkte zur Zahn- und Mund-gesundheit sowie medizinische Verbrauchsmaterialien, die Teil eines starken Markenportfolios sind. Als The Dental Solutions Company liefert Dentsply Sirona innovative und effektive, qualitativ hochwertige Lösungen, um die Patienten-versorgung zu verbessern und für eine bessere, schnellere und sicherere Zahnheilkunde zu sorgen. Der weltweite Firmensitz des Unternehmens befindet sich in York, Pennsylvania, und die internationale Zentrale ist in Salzburg, Österreich angesiedelt. Die Aktien des Unternehmens sind an der NASDAQ unter dem Kürzel XRAY notiert. Mehr Informationen über Dentsply Sirona und die Produkte finden Sie im Internet unter www.dentsplysirona.com.

