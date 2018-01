Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für General Electric (GE) nach milliardenschweren Abschreibungen auf das Altgeschäft mit Versicherungen auf "Underweight" belassen. Das Kursziel lautet weiter 16 US-Dollar. Die Wertberichtigungen seien weit höher als von ihm erwartet, schrieb Analyst Stephen Tusa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie dürften sich negativ auf die Gewinne, die Barmittel und letztlich den Wert von GE auswirken. Am Kursziel von 16 Dollar halte er zwar noch fest, diese Unterstützung bröckele aber zusehends./bek/ajx Datum der Analyse: 17.01.2018

