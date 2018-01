Medigene-Aktionäre können sich aktuell über einen kräftigen Kurszuwachs in Höhe von +5,5% freuen. Damit summiert sich der Kursgewinn des Biotech-Konzerns in der 6-Monats-Betrachtung auf rund 25% - heute geht es sogar intraday hoch auf ein neues 6-Monats-Hoch über 13,90 Euro. Bis zum 12-Monats-Hoch vom 16.01.2017 fehlen damit noch 5,4%. Das Rekordhoch an der Börse stammt...

