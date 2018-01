Vor wenigen Tagen sorgte eine Meldung aus Lesotho für Aufregung in der Bergbaubranche und auch für Entzücken bei Lucapa Diamond (WKN A0M6U8 / ASX LOM). In dem kleinen afrikanischen Königreich wurde in der Letseng Mine im Norden des Landes ein großer Diamant gefunden. Der Edelstein ist 910 Karat schwer, umgerechnet sind das 182 Gramm. Der Stein findet damit seinen Eintrag in das Buch der Diamanten-Historie, ist er doch ...

