Hamburg (ots) - Sie gehören zu den beliebtesten Moderatoren-Duos im deutschen Fernsehen und sind - fast auf den Tag genau - seit nunmehr zehn Jahren gemeinsam Gastgeber der "NDR Talk Show": Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt. Bundesweit verfolgen regelmäßig rund eine Million Zuschauer ihre Sendung. Am Freitag, 19. Januar, laden sie anlässlich des Jubiläums um 22.00 Uhr im NDR Fernsehen zu einer ganz besonderen Ausgabe ein.



Erstmals können Fans der Sendung am 19. Januar schon eine halbe Stunde vorher live dabei sein und exklusive Backstage-Einblicke erhalten: Von 21.30 Uhr an führen Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt live für www.NDR.de ein Kamerateam hinter die Kulissen der "NDR Talk Show" und zeigen die Vorbereitungen zur Sendung. Auch über Facebook (facebook/ndrtalkshow.de) ist der Stream zu sehen.



Natürlich sind auch die Gäste der Jubiläumsausgabe schon ab 21.30 Uhr dabei. Am 19. Januar freuen sich Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt in der "NDR Talk Show" u. a. auf Koch, Moderator und Autor Horst Lichter, der auch vor zehn Jahren in der ersten gemeinsam geführten Sendung der beiden zu Gast war, die Schauspieler Neda Rahmanian und Hans Sigl, Comedian Bastian Pastewka, Entertainerin Dagmar Koller sowie NDR Intendant Lutz Marmor. Außerdem dabei: die Chorgründer Flemming Pinck und Max Michel - ihr knapp 60-köpfiger Männerchor "Die Hamburger Goldkehlchen" bringt ein standesgemäßes Ständchen.



Barbara Schöneberger freut sich auf diese besondere Ausgabe und schaut froh auf die letzten zehn Jahre zurück: "Wann hat man schon mal die Möglichkeit, zehn Jahre durchgehend so harmonisch miteinander zu arbeiten? Bei uns kommt es nicht zu Konflikten oder Reibungspunkten. Unsere Arbeit ist ausschließlich von Erfolgserlebnissen und positiven Gefühlen geprägt. Dadurch entsteht ein wahnsinniger Zusammenhalt." Wie in einer gut funktionierenden Ehe weiß sie mit den Marotten ihres Moderationspartners umzugehen: "Ich liebe die Art, wie Hubertus seine Brille schwenkt. Und dann diese lustigen Bewegungen, die ruckartig und unvorhersehbar kommen." Auch Hubertus Meyer-Burckhardt bringt auf den Punkt, was die beiden verbindet und so erfolgreich macht: "Wir gehen nicht zur Arbeit, wir verlängern unsere private Freundschaft in die berufliche Welt hinein. Ich würde mal etwas hochtrabend schon von Seelenverwandtschaft sprechen."



Direkt im Anschluss an die Sendung zeigt das NDR Fernsehen um 0.15 Uhr ein 60-minütiges "Best of": "10 Jahre Barbara und Hubertus" mit den schönsten Ausschnitten aus der "NDR Talk Show". In dem Jahrzehnt kam es zu einigen amüsanten oder ungewollten Zwischenfällen, diversen Albernheiten, aber auch zu ernsten und tiefgründigen Gesprächen des Moderatoren-Duos untereinander und mit ihren Gästen. Zudem schildern die beiden was das Besondere an dem jeweils anderen und ihrer Zusammenarbeit ist.



Fotos der Moderatoren und aus der Geschichte der "NDR Talk Show" finden Sie unter ARD-Foto.de. Weitere Informationen zur Sendung unter www.NDR.de/talkshow



Sendung: Freitag, 19. Januar, 22.00 Uhr, NDR Fernsehen Online: Freitag, 19. Januar, ab 21.30 Uhr backstage auf www.NDR.de



