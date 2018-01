Liebe Trader,

Aktien der größten deutschen Versicherungsgesellschaft Allianz haben zu Beginn dieser Woche ihren Vorgängerhochs aus Ende 2017 erreicht und konsolidieren darunter kurzfristig. Die Ausgangslage seit Anfang November 2017 ist aber als bullisch zu bezeichnen. Innerhalb einer dreiwelligen Abwärtsbewegung setzte die Allianz-Aktie auf 189,30 Euro zurück. Dieser kurzfristige Abwärtstrendkanal kann ebenso als bullischen Flagge bezeichnet werden, aus dem das Wertpapier zuletzt erfolgreich zur Oberseite ausbrechen konnte und ein Kaufsignal aufgestellt hat. Nun bereitet sich Allianz vermutlich für einen direkten Durchmarsch auf frische Hochs vor und bietet eine günstige Gelegenheit, um Long-Positionen aufzubauen.

Solange das Wertpapier der Allianz unterhalb der aktuellen Jahreshochs aus 2017 bei 204,50 Euro verbleibt, sind Rücksetzer zurück auf das Niveau von 198,00 Euro stets anzunehmen. Zur Hilfe eilt der Aktie in diesem Bereich zusätzlich noch die 50-Tage-Durchschnittslinie, welche wieder für eine nachhaltige Stabilisierung sorgen dürfte und das Kaufsignal weiter in Richtung 210,00 Euro und dem dortigen Zielhorizont am 138% Fibo vorantreibt. Der Stop sollte noch unterhalb von 199,50 Euro angesetzt werden, tiefere Notierungen zwingen die Aktie auf die Dezembertiefs zurück. Der Anlagehorizont beläuft sich hierbei auf nur wenige Wochen. Tiefere Einschnitte dürfte die Aktie mit einem Rückfall auf das Dezembertief bei 189,30 Euro quittieren, wodurch auch der jüngst vollzogene Ausbruch einem Fehlsignal zum Opfer fallen könnte.

Einstieg per Stop-Buy-Order: 204,80 Euro

Kursziel: 210,00 Euro

Stop: < 199,50 Euro

Risikogröße pro CFD: 5,30 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

Wochenchart:



Tageschart:



Allianz SE, Täglich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 202,75 Euro; 14:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

