Die US-Berichtsaison ist mittlerweile richtig gestartet. Die ersten Großbanken haben ihre Bilanzen vorgelegt. Diese sind besser als erwartet ausgefallen und dürften heute auch den Dow Jones mit beflügeln. Alles Wichtige vom US-Markt erfahren Sie hier von Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR. Außerdem gibt Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.