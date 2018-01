Zalando hat seinen Umsatz in Q4 2017 nach vorläufigen Zahlen um 21,2 - 23,2?% auf 1,32 - 1,34 Milliarden Euro gesteigert. Für den gleichen Zeitraum erwartet Zalando ein bereinigtes EBIT zwischen 107 - 120 Millionen Euro. Das entspricht einer bereinigten EBIT-Marge zwischen 8,1-8,9?%. Der Umsatz lag zwischen 4,47 - 4,50 Milliarden Euro, dass einem Plus von 23,1 - 23,7?% entspricht. Zalando erwartet für den gleichen Zeitraum eine Marge von 4,7 - 4,9?%, in 2016 waren es noch 5,9?%.

Das insgesamt trotzdem positive Zahlenwerk wurde seitens der Marktteilnehmer wohlwollend aufgenommen und hat zu einem Kursschub bis knapp an die Jahreshochs aus Ende 2017 bei X Euro geführt. Ein Ausbruch über dieses Niveau ...

