GE steckt tief in der Krise - und denkt über eine Aufspaltung nach. Damit bricht CEO Flannery mit der Tradition seiner Vorgänger. Aus welchen Teilen der Mischkonzern besteht - und was mit ihnen passieren könnte.

General Electric droht die Aufspaltung in seine Einzelteile. Der Industriekonzern war einst das wertvollste Unternehmen der Welt, doch das ist schon lange nicht mehr so. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen 40 Prozent seines Börsenwertes verloren. Am Donnerstag fiel die Aktie noch mal um 3,5 Prozent. Grund für die aktuelle Krise ist eine Meldung der Finanzsparte GE Capital. Der Geschäftsbereich muss für vor Jahrzehnten abgeschlossene Pflegeversicherungen mindestens 6,2 Milliarden Dollar zurückstellen. Mit Steuern sind das 9,5 Milliarden Dollar, viel mehr als erwartet. GE-Chef John Flannery muss handeln und zieht eine Aufspaltung der Geschäftsbereiche in Betracht - und davon gibt es einige.

GE Capital

Die Sparte der schlechten Nachrichten zahlt momentan für Fehlentscheidungen aus den 1990er-Jahren. "GE Capital" stieg in das Geschäft mit Pflegeversicherungen ein und verkalkulierte sich aufgrund falscher Annahmen. Seit 2006 verkauft GE Capital deshalb keine Pflegeversicherungen mehr. Mehr als zehn Jahre später scheint der Industriekonzern trotzdem genau unter der Last dieser Versicherungen zusammenzubrechen. GE Capital beinhaltet außerdem Leasing- und Finanzierungsmodelle für Firmenflugzeuge sowie Helikopter und betreut Energieprojekte.

GE Digital

Wie der Name schon sagt, beschäftigt sich "GE Digital" mit neuen digitalen Technologien und Betriebssystemen für digitale Industrieunternehmen. GE will laut Firmenwebsite den Unternehmen dabei helfen, digitale Technologien zu erkennen und zu ihrem Wettbewerbsvorteil zu nutzen. Was mit diesem Geschäftszweig bei einer möglichen Aufspaltung geschehen soll, ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...