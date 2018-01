Die DZ Bank hat den fairen Wert für Capital Stage von 7,60 auf 8,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Seine Bewertung des Wind- und Solarparkbetreibers berücksichtige nun teilweise den vor einigen Wochen bekannt gegebenen Rahmenvertrag mit dem britischen Projektentwickler Solarcentury, den er vor allem in Zeiten des zunehmenden Wettbewerbs positiv einschätze, schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/ck Datum der Analyse: 17.01.2018

ISIN: DE0006095003