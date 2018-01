Beim kriselnden Autohersteller Opel haben die Warnstreiks der IG Metall einen besonderen Charakter. Hier geht es nicht um Lohnprozente und Teilzeitangebote, sondern um weit wichtigere Dinge.

Der altgediente Opel-Mann fühlt sich an die Politik erinnert: "Bislang hat das Management uns nur gesagt "Wir schaffen das". Aber wie es genau gehen soll, weiß hier noch keiner." Fast ein halbes Jahr gehört die deutsche Traditions-Automarke mit dem Blitz nun schon zum französischen PSA-Konzern, doch in der Abteilung des Mannes ist noch kein grundlegender Wandel eingetreten. Mit einer Ausnahme: An vier Werktagen im Monat bleiben die Kollegen zu Hause und kassieren als Lohnersatz das Kurzarbeitergeld der Arbeitsagentur.

Eigentlich soll es an diesem kalten und windigen Mittwochvormittag vor der Opel-Zentrale in Rüsselsheim auch um die Forderungen der IG Metall in der laufenden Tarifrunde gehen. Doch Teilzeitmöglichkeiten mit Lohnausgleich für Schichtarbeiter oder Eltern kleinerer Kinder interessieren noch nicht einmal die Jüngeren unter den Demonstranten. "Uns geht es hier nur um Opel und um unsere Arbeitsplätze", sagt einer mit einer roten IG-Metall-Weste. "Jeder Arbeitsplatz hat ein Gesicht", steht auf einem Großtransparent mit Dutzenden Fotos. An den anderen deutschen Opel-Standorten Kaiserslautern und Eisenach herrscht dieselbe Stimmung, zusammen gingen in den ...

