Die US-Börsen haben am Mittwoch mit Pluszeichen eröffnet. Im Mittelpunkt des Handels in New York stehen die Quartalszahlen großer US-Banken und Technologie-Werte.

Goldman Sachs verloren 0,8 Prozent, nachdem die Investmentbank unter dem Strich wegen Einmalkosten durch die US-Steuerreform tief in die Verlustzone gerutscht ist. IBM stiegen indes um 3,1 Prozent. Die Bank Barclays hat den weltgrößten IT-Dienstleister gleich um zwei Schritte von "untergewichten" auf "übergewichten" ...

