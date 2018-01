Die Steinhoff-Aktie ist heute zwar schwach in den Handel gestartet und bis auf 0,37 Cent abgerutscht, am Nachmittag schraubte sich das Papier jedoch rasant nach oben - aktuell steht ein Kursgewinn von fast 10% auf der Anzeigetafel. Was ist passiert? Ein Bericht über eine mögliche Finanzspritze hat dem angeschlagenen Möbelkonzern deutliche Kursgewinne beschert. Schon in Kürze...

