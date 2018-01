In den letzten 12 Monaten überwog die Sorglosigkeit der Anleger - egal welche Nachrichten kamen, es wurde am Aktienmarkt gekauft. Steigende Aktienkurse sind gleich zu setzen mit niedriger Volatilität: Und ohne Schhwankungen machen Anlage-Zertifikate wenig Sinn. Dass dies ein Trugschluss ist, das tatsächliche Investitionsverhalten ganz anders aussieht und welche Produkte sich gerade in Zeiten mit niedriger Volatilität anbieten, erfahren Sie in dieser Ausgabe Zertifikate Aktuell. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Zertfikate-Experte Christian Köker von HSBC die Prognosen für ein schwankungsreiches Jahr 2018 und wie Sie mit einer Indexanleihe auf den DAX, WKN: TR1KNV profitieren.