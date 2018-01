Dow Jones - Was folgt nach dem bärischen Reversal?

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Hallo am Nachmittag,

nun ist es also doch einmal passiert: Der Dow Jones Industrial Average Index hat einen Tag im Minus geschlossen. Der ein oder andere Marktteilnehmer wird schon nicht mehr daran geglaubt haben. Aber Spaß beiseite, die bärischen Reversals am Dienstag infolge starker Aufwärtskurslücken bieten den Verkäufern eine Steilvorlage. Nun müssen sie nur noch am Ball bleiben.

Höher als das Dienstagshoch bei 26.086 Punkten dürfte es kurzfristig kaum gehen. Die Risiken überwiegen. Unterschreitet der Index die Unterstützung bei 25.734 Punkten, dürfte sich die Konsolidierung auf 25.575 Punkte ausdehnen. Dort liegt ein weiteres offenes Gap im Chart. Größere Probleme bekommen die Bullen Stand jetzt aber erst bei einem Unterschreiten der Marke von 25.256 Punkten.

Kommt es dagegen zu einem unerwarteten direkten Konter, - die US-Bullen darf man mit Blick auf die Entwicklung seit Herbst 2016 nie unterschätzen - , wäre erst über 26.086 Punkten weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 26.200 Punkten ableitbar.

Dow Jones Industrial Average Index: Stundenchart in Punkten: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 29.12.2017 - 16.01.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index: Monatschart in Punkten: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.01.2013 - 16.01.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

