Die DZ Bank hat die Einstufung für Zalando nach Quartalszahlen auf "Halten" mit einem fairen Wert von 43 Euro belassen. Trotz eines schwierigen Marktumfelds habe der Online-Modehändler die Ziele für 2017 erreicht, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Trend zu Digitalisierung und E-Kommerz versprächen auch im laufenden Geschäftsjahr ein überdurchschnittliches Umsatzwachstum. Der Experte sieht gleichwohl in den kommenden Monaten nur wenig Spielraum für höhere Gewinnschätzungen. Zalando sei ein typischer Wachstumswert, bei dem die Profitabilität nicht im Vordergrund stehe./bek/gl Datum der Analyse: 17.01.2018

ISIN: DE000ZAL1111