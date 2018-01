Liebe Trader,

Der Online-Modehändler hat heute Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgelegt und erfreute Anleger mit einem starken Schlussquartal. Das insgesamt positive Zahlenwerk wurde seitens der Marktteilnehmer wohlwollend aufgenommen und hat zu einem Kursschub bis knapp an die Jahreshochs aus Ende 2017 bei 46,48 Euro geführt. Ein Ausbruch über dieses Niveau scheint daher nur eine Frage der Zeit zu sein, dass wiederum günstige Handelsgelegenheiten für Investoren bietet. Kurzfristig könnte sich bei der Zalando-Aktie nämlich noch weitere Kursphantasie breit machen.

Long-Chance:

Der feste Kursaufschlag kann in den kommenden Wochen oberhalb der Hochs aus 2017 bei 46,48 Euro zu einer fortgesetzten Rally bis in den Bereich von rund 50,00 Euro aufwärts führen und eignet sich ganz gut für ein kurzfristiges Long-Engagement. Eine Verlustbegrenzung sollte nicht fehlen und ist noch unter dem Niveau von zunächst 45,00 Euro anzusetzen. Ein Rutsch unter den EMA 50 bei aktuell 43,88 Euro dürfte hingegen für einen Abverkauf in Richtung 41,36 Euro sorgen. Damit würden frische Rekordhochs aber in weite Ferne rücken.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Buy-Order: 46,50 Euro

Kursziel: 48,50 / 50,00 Euro

Stop: < 45,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 1,50 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Zalando SE, Täglich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 46,41 Euro; 16:15 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat, handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.