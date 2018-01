Die Achterbahnfahrt bei der Steinhoff-Aktie geht weiter: Während das Papier zum Jahresauftakt rund 90% an Wert gewinnen konnte, ging es auf Wochensicht über 20% in den Keller. Heute dann wieder ein anderes Bild: Die Steinhoff-Aktie steigt kräftig um rund 10%. Hintergrund ist ein Bericht über eine mögliche Finanzspritze für den angeschlagenen Möbelkonzern: Schon in Kürze...

