Daimler investiert in sein Busgeschäft in Ostasien. Erstmals sollen Stadt- und Reisebusse der Marke Mercedes-Benz auch in Taiwan angeboten werden. Der Dax-Konzern sieht das Land als wichtigen Markt.

Daimler baut das Geschäft mit großen Stadt- und Reisebussen in Ostasien aus. Der Konzern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...