Essen - innogy (ISIN: DE000A2AADD2, WKN: A2AADD, Ticker Symbol: IGY) zählt heute mit rund 1.000 Megawatt (MW) anteiliger installierter Leistung zu den weltweit führenden Betreibern von Offshore-Windparks und ist mit einer anteiligen installierten Leistung von rund 1.800 MW einer der größten Betreiber von Onshore-Windparks in Europa, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung.

