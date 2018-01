STOCKHOLM IT VENTURES AB HÄLT EINE AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG AB

DGAP-Ad-hoc: Stockholm IT Ventures AB / Schlagwort(e): Hauptversammlung STOCKHOLM IT VENTURES AB HÄLT EINE AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG AB 17.01.2018 / 17:51 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Nacka Strand, 17.01.2018

ISIN SE 0006027546 - Stockholm IT Ventures AB wird am 31. Januar 2018 um 13.00 Uhr MEZ in Nacka Strand - Schweden, eine außerordentliche Generalversammlung durchführen, um einen neuen Direktor in seinen Verwaltungsrat zu wählen.

Für weitere Informationen:

Stockholm IT Ventures AB Vikdalsgränd 10A S- 131 27 Nacka Strand Sweden Wayne Lochner Email: wayne@myfantrac.com Tel.: +44 207 148 6214 Cell: +44 7956173408

17.01.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Stockholm IT Ventures AB Vikdalsgränd 10A 131 27 Nacka Strand Schweden Telefon: +44 207 148 6262 Internet: www.stockholmit.co ISIN: SE0006027546 WKN: A116BG

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

646229 17.01.2018 CET/CEST

ISIN SE0006027546

AXC0229 2018-01-17/17:51