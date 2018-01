Cannabis Wheaton Income Corp.: CANNABIS WHEATON VERÖFFENTLICHT INTERNATIONALE VERSORGUNGSVEREINBARUNG MIT APHRIA

Vancouver, British Columbia, 17. Januar 2018 - Cannabis Wheaton Income Corp. (d / b / a Wheaton Income) (TSX.V: CBW) ("Wheaton Income" oder "Wheaton" oder das "Unternehmen") freut sich, bekannt zu geben dass es einen verbindlichen Zwischenliefervertrag abgeschlossen hat (der "Vertrag"), mit dem Cannabis Wheaton, einschließlich Marihuana - und Cannabisöl (zusammen die "Cannabisprodukte"), von Aphria Inc . (TSX: APH oder USOTCQB: APHQF) ("Aphria") erwerben wird.

Gemäß den Bedingungen des Abkommens wird Aphria Navisent Inc., eine Tochtergesellschaft von Wheaton um internationale Vertriebskanäle mit bis zu 60.000 kg an Cannabisprodukten von jetzt bis 1. Februar 2022 versorgen. Sicherung der Versorgung mit Cannabisprodukten unter dem Abkommen ermöglicht es Wheaton, die Umsetzung seiner internationalen Vertriebsstrategie 12 bis 18 Monate früher als geplant zu beschleunigen und eine starke Präsenz in verschiedenen legalen internationalen Jurisdiktionen aufzubauen, die eine starke Nachfrage nach medizinischen Cannabisprodukten haben.

Hugo Alves, Präsident von Wheaton Income, erklärte: "Wie wir durch unsere bereits bekannt gegebenen Vertriebspartnerschaften gezeigt haben, konzentrieren wir uns auf den Aufbau strategischer Vertriebswege für Wheaton's eigene Cannabisprodukte und die unserer Streaming-Partner. Da unsere Vertriebsplattform im Inland Gestalt anzunehmen beginnt, suchen wir aktiv nach margenstarken internationalen Kanälen in aufstrebenden bundesrechtlichen Jurisdiktionen. Wir freuen uns, mit einem Branchenführer wie Aphria zusammenzuarbeiten, wenn wir unsere internationale Strategie umsetzen. Diese Liefervereinbarung ermöglicht es uns, Produkte in für uns interessanten internationalen Jurisdiktionen einzusetzen und in diesen Märkten in einem beschleunigten Zeitrahmen Markenpräsenz und Marktanteile zu gewinnen. Mit mehr als 800 Millionen Einwohnern in legalisierten Cannabis-Jurisdiktionen weltweit und einer adressierbaren globalen medizinischen Marktgröße von 30 Milliarden US-Dollar bis 2021, erlaubt uns diese Vereinbarung mit Aphria, 12 bis 18 Monate früher als geplant an internationalen Liefermöglichkeiten teilzunehmen Entwicklung einer eigenen inländischen Produktionsplattform. Wir sehen dies als eine Verbesserung für Wheaton und Aphria und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Vic und seinem Team. "

Über Cannabis Wheaton Income Corp. (TSX VENTURE: CBW)

Cannabis Wheaton, das durch ein Team von Branchenexperten unterstützt wird, ist das weltweit erste Beteiligungsunternehmen in der Cannabisbranche. Wir werden an der Produktion unserer Partner - lizenzierte Cannabisproduzenten und Antragsteller auf Erteilung einer Lizenz zur Produktion von Cannabis - in ganz Kanada beteiligt sein. Der Auftrag von Cannabis Wheaton besteht in der Förderung des Realwachstums unserer Beteiligungspartner, indem wir sie finanziell unterstützen und unsere kollektiven Branchenerfahrungen mit ihnen teilen.

Bleiben Sie mit uns in Verbindung Nähere Informationen über Cannabis Wheaton und unsere Geschäftsleitung erhalten Sie auf unserer Webseite http://www.cannabiswheaton.com oder auf Twitter (@CannabisWheaton) bzw. über die Rufnummer 1-604 687 7130 oder per E-Mail an Mario@skanderbegcapital.com http://www.skanderbegcapital.com.

