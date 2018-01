Die Panasonic Corporation präsentiert ihre neuesten Technologien auf der CES 2018 in Las Vegas, Nevada

Im Jahr 2018 jährt sich die Gründung von Panasonic zum 100. Mal. Am diesjährigen Stand auf der CES bedankte sich das Unternehmen für den Erfolg der letzten 100 Jahre. Zudem lag der Schwerpunkt auf visuellen Inhalten, mit denen die Zukunftsvision des Unternehmens vorgestellt wurde, die den Weg für die nächsten 100 Jahre bereiten soll. Der Stand bestand aus vier Zonen: Immersive Entertainment (Immersive Unterhaltung), Connected World (Vernetzte Welt), Sustainable Energy (Nachhaltige Energie) und Integrated Supply Chain (Integrierte Lieferkette). So konnte dargestellt werden, wie die firmeneigenen Technologien von Panasonic den Alltag erleichtern. Lösungskategorien innerhalb der Repositionierung der Marke Panasonic in der Region Nordamerika wurden ebenfalls aufgezeigt.

Panasonic booth at CES 2018 (Photo: Business Wire)

Videos:

Panasonic CES 2018 Booth Highlights in 45sec (Highlights am Panasonic-Stand auf der CES 2018 in 45 s)

https://youtu.be/_ACfDOraJgo

- CES 2018 Panasonic Press Conference (Panasonic-Pressekonferenz auf der CES 2018

https://youtu.be/I13BUTvVhLg

Fotos: Panasonic-Stand auf der CES 2018

https://photos.app.goo.gl/gzZQJQ9wSpjbV0hv1

Panasonic veranstaltete außerdem Panasonic Live CES 2018. Sechs spezialisierte Social Influencers aus den Bereichen Unterhaltung, Mobilität, Energie und Lieferkette leiteten per Live-Videoübertragung Podiumsdiskussionen direkt vom Ausstellungsbereich aus. Archivvideos von der Pressekonferenz am 8. Januar wurden neben im Veranstaltungsort Tech West gezeigten Technics-Produkten und intelligenten Geräten ebenfalls präsentiert:

Panasonic auf der CES 2018

Portal: http://news.panasonic.com/global/presskits/ces2018

Microsite: http://www.panasonic.com/CES

Hashtag: PanasonicCES

Hauptexponate am Panasonic-Stand

Vision Area

[History & Philosophy] (Geschichte Unternehmensphilosophie)

Begegnung mit Herrn Matsushita Begeisterung und Phantasie des Gründers

Ein Video, in dem die letzten 100 Jahre und die Führungsphilosophie von Panasonic in den Worten des Gründers Konosuke Matsushita dargestellt werden.

Panasonic-DNA

Panasonic ist parallel zu den Fortschritten bei Haushaltsgeräten gewachsen. Durch die Präsentation bedeutender Produkte aus der Unternehmensgeschichte sowie dynamische Projektionstechnologie lässt sich an diesem Exponat ersehen, wie über Panasonics Verbrauchergeschäft entwickelte Technologien in die B2B-Lösungen von heute integriert werden.

Video: Meet Mr. Matsushita (Begegnung mit Herrn Matsushita)

https://youtu.be/wwyfUUvx2Kc

[Vision Theater] (Kino der Visionen)

Auf einem großen Bildschirm wird Panasonics Vision für das Jahr 2030 gezeigt. Bis dahin will das Unternehmen die Lebensqualität und die Gesellschaft über vier entscheidende Bereiche verbessern: Wohnraum, Lieferkette, Mobilität und Umwelt (Energie).

Video: Our Future Vision for A Better Life, A Better World (Unsere Zukunftsvision für mehr Lebensqualität und eine bessere Welt)

https://youtu.be/Qm_b0k1iTe8

[Concept Exhibit] (Konzeptexponat)

Wohnraum selbstfahrende Kabine Ein Raum der Zukunft, der neuen Wert für die Art und Weise verspricht, wie wir im Zeitalter des autonomen Fahrens unsere Zeit im Auto verbringen werden

Bis 2030, wenn komplett selbstfahrende Fahrzeuge voraussichtlich normal sein werden, wird sich die Art, wie wir unsere Zeit im Auto verbringen, deutlich verändern. Mit diesem Exponat sollen Konzepte einer komfortablen Auto-Inneneinrichtung der Zukunft vorgestellt werden, für die vier verschiedene Einstellungen vorgenommen werden können: Wohnzimmer, Business, Entspannung und Unterhaltung.

Home X

Panasonic hat sein Portfolio für eine große Bandbreite von Lifestyle-Produkten genutzt und damit das Projekt Home X entwickelt. Ziel ist die Schaffung neuen Mehrwerts für das Heimerlebnis durch die Gestaltung von Nutzererlebnis und Benutzeroberfläche, wie sie sich ideal für verschiedene Wohnräume eignen. Über Videopräsentationen sollen das Konzept hinter Home X und die Aktivitäten von Panasonic vorgestellt werden. Dieses neue Team wurde im Silicon Valley zusammengestellt, um Forschung dazu zu betreiben, was eine Wohnung ausmachen sollte.

Panasonic Environment Vision 2050 (Panasonic-Umweltvision 2050)

Anhand von Georamas und Projection Mapping wird Panasonics Langzeitvision für das Leben im Jahr 2050 demonstriert eine Vision, nach der in der Gesellschaft dann noch mehr saubere Energie genutzt und mehr Energie erzeugt als verbraucht wird.

Video: Autonomous Living Space Cabin (Selbstfahrende Wohnkabine)

https://youtu.be/itvfW0U_T5w

Solutions Area (Lösungsbereich)

[Immersive Entertainment] (Immersive Unterhaltung)

Über AV-Lösungen und Lösungen für Sportanalysen, die für 2025-2030 erwartet werden, bietet Immersive Entertainment ein völlig neues Unterhaltungserlebnis.

Technologien für Kundenkontakt

Der Geschäftsbereich Unterhaltung von Panasonic bietet eine vollständige Suite vielfältiger Lösungen zur Maximierung des Mehrwerts für die Kunden. Mit diesem Exponat werden die Technologien dahinter über visuelle Inhalte und Demonstrationen vorgestellt.

3D-Projection-Mapping

Das System erkennt die Lage der Objekte, auf die etwas projiziert werden soll. Auf Grundlage der Positionsangabe erzeugt das System aus 3D-Inhalten automatisch Bilder aus der Perspektive des Projektors. Damit wird präzises Mapping überflüssig, und Projection Mapping wird einfacher als je zuvor.

LinkRay-AR

Mit dieser Technologie werden Informationen über eine flimmernde LED-Leuchte an Ihr Smartphone gesendet. Sie können die Signale über die Kamera Ihres Smartphones und eine spezielle App empfangen. Über den Cloud-Service werden zusätzlich zu dem durch die Kamera sichtbaren Bild entsprechende Informationen als Augmented Reality (AR) angezeigt, um den Kontakt zu den Fans zu verbessern.

Moderne AV-Lösungen

Panasonic stellt eine neue Form der Unterhaltung in den Raum, bei der man die Spannung von Live-Darbietungen gemeinsam mit Menschen an entfernten Orten erleben kann. Durch die Nutzung verschiedener Technologien von Panasonic wie 3D-Scanning, Datenkompression und -übertragung sowie Raumgestaltung kann zum Beispiel eine ganze Stadt zu einer riesigen Bühne für eine Live-Darbietung mit Augmented Reality werden. Hier können die Besucher eine immersive, völlig neue Welt der Unterhaltung erleben kreiert mit Videos, Licht und Klängen, die in Zusammenarbeit mit Japans führendem Unterhaltungsunternehmen Avex entwickelt werden.

Intelligente Lösungen für Veranstaltungsorte

Im Vorgriff auf eine Zeit, in der AR-Geräte einem Paar Smartglasses ähneln werden, demonstriert dieses Exponat ein simuliertes Erlebnis in einem Stadion der Zukunft. Durch die Fähigkeit, verschiedenste Informationen in jeder beliebigen Situation auf ein beliebiges Gerät zu projizieren, soll das Stadion-Erlebnis verbessert werden.

Videos:

- Next-Gen Tech Transforms Live Events (Technologie der nächsten Generation transformiert Live-Events)

https://youtu.be/oVKfEKbIU9I

- Smart Sports Venues: See, Hear, Feel the Action (Action sehen, hören und fühlen)

https://youtu.be/8-nmAAlST8c

[Connected World]

(Vernetzte Welt) Connected World stellt die Aktivitäten zweier Geschäftsbereiche für Mobilität vor: Automobilbau und Avionik.

Automobilbau

Smart Design Cockpit Smart Vision Cockpit

Gezeigt werden zwei Prototypen von Cockpit-Systemen, die für die praktische Umsetzung entsprechend dem Fortschritt von Advanced Driver Assistance Systems (ADAS, Fahrerassistenzsysteme) gedacht sind: eines für die Zeit von 2020-2023, wenn voraussichtlich sogenannte "Stufe-2"-Fahrerassistenzsysteme allgemein verfügbar sein werden, und das andere für 2023-2025, wenn "Stufe 3" verbreitet sein wird. Ebenfalls gezeigt wird ein neues Range Rover Velar SUV, komplett mit Touch Pro Duo Dual-Touch-Bildschirmsystem und Frontscheiben-Blickfeldanzeige.

Skalierbare ePowertrain-Plattform

Panasonic stellt eine Plattform für kompakte Elektroantriebe vor, die das Unternehmen für kleine Elektrofahrzeuge entwickelt hat. Dieses energieeffiziente und sichere Antriebskonzept weist integrierte Kompaktheit, hohe Effizienz und flexible Skalierbarkeit auf. Es wurde für eine skalierbare Kombination von Stromversorgungs- und Motoreinheiten konzipiert. So soll ein Beitrag zum Fortschritt sowohl zwei- als auch vierrädriger Elektrofahrzeuge geleistet werden.

Avionik

Über VR und Exponate realer Flugzeugsitze (Business Class und Economy) wird mit diesem Ausstellungsteil das Konzept des "Reisefadens" erläutert, bei dem sämtliche Aspekte des Passagiererlebnisses von der Vorbereitung wenn man noch zu Hause ist über den Flug bis nach dem Flug integriert werden.

VR-Demonstration

Über Demos mit VR-Geräten können die Besucher erleben, worum es bei diesem Reisefaden geht.

Companion App Economy-Sitze

Über Companion App können die Reisenden die Zeit während des Fluges bequem von zu Hause aus komplett individuell gestalten. In dieser Demonstration werden die Funktionen der App präsentiert von Reservierungen von Bordservices bis zum Auswählen und Herunterladen von Lieblingsfilmen, die man sich ansehen kann.

Neue Business-Class-Kabine

Die Besucher können sich in einer neuen Kabine der Business Class zurücklehnen, die von American Airlines übernommen wurde, und Reisekomfort in Sitzen erleben, wie es ihn nur in der Business Class "Super Diamond" von American Airlines gibt.

System für Einreisekontrollen

Über eine Partnerschaft mit dem im Silicon Valley ansässigen Unternehmen Tascent hat Panasonic ein neues System für Einreisekontrollen entwickelt, das an Flughäfen eingesetzt werden kann. Über eine in das System integrierte Kamera wird die Iris des Passagiers zum Zweck der persönlichen Identifizierung gescannt. Das ermöglicht zügige Einreisekontrollen.

Videos:

Our Connected World at Panasonic CES 2018 (Unsere vernetzte Welt bei Panasonic auf der CES 2018)

https://youtu.be/Z247c2ODfBU

- Smart Design Cockpit and Smart Vision Cockpit (Smart Design Cockpit und Smart Vision Cockpit)

https://youtu.be/biu5n4h0MGw

- From Electric Vehicles to Micro Mobility (Von Elektrofahrzeugen zur Mikro-Mobilität)

https://youtu.be/Jxc7RHdsTko

- Internet of Me at 30,000 feet ("Internet of Me" auf 30.000 Fuß Höhe)

https://youtu.be/ahkPHyEdXso

[Sustainable Energy] (Nachhaltige Energie)

In diesem Bereich werden Panasonics Kooperationen im Bereich Lithium-Ionen-Akkus und Solarmodulen mit Partnern gezeigt, die bestrebt sind, nachhaltige Energiequellen zu nutzen. Gezeigt werden Beispiele des US-amerikanischen Partners Tesla und des taiwanesischen Unternehmens Gogoro.

Videos:

Powering the Green Revolution (Für die Grüne Revolution)

https://youtu.be/nQaErKsNMNM

- Next Gen 2170 Lithium Ion Battery (2170-Lithium-Ionen-Akku der nächsten Generation)

https://youtu.be/JZjyNVhQPEQ

[Integrierte Lieferkette]

Hier definiert das Lieferketten-Geschäft seine Zukunftsvision für das Jahr 2025 und die grundlegenden Technologien, die für die Realisierung seiner Ziele entscheidend sind.

Supply Chain Vision Stage (Lieferkette Bühne der Visionen)

Über Präsentationen und Videos werden mit diesem Exponat ein Zukunftsmodell für eine mit dem Internet vernetzte Lieferkette auf der Grundlage von RF-ID sowie Transformationen der an gesellschaftliche Veränderungen angepassten Geschäftsmodelle veranschaulicht.

1. Parallel Link Robot Ferninspektion fertiger Produkte

Die Kunden können den Außenbereich ihrer individuellen Produkte aus der Ferne mit dem Parallel Link Robot überprüfen. Der Roboter hat eine eingebaute Kamera in der Armspitze.

2. RF-ID Gate Erkennung von Übertragungsfehlern

Durch Ablesen der Informationen, die im an einem Gepäckstück angebrachten RFID-Tag gespeichert sind, kann das System eine fälschlich zugestellte Tasche schnell und automatisch erkennen.

3. RF-ID-Bezahlung im Laden Mit Gesichtserkennung verbunden

Ein bedienungsfreies, bargeldloses Bezahlsystem der Zukunft, das durch die Vernetzung von Informationen vom am Produkt angebrachten RFID-Tag mit persönlichen Informationen über Gesichtserkennungssysteme ermöglicht wird.

4. Automatisches Transportsystem Automatische Lieferung zum Zielort

In einer Demo wird gezeigt, wie der Gabelstapler-Roboter eine beladene Palette automatisch an ihren Zielort bringt und dabei Hindernisse umgeht. Da keine speziellen Gleise vorinstalliert sein müssen, denen der Roboter folgt, kann sich dieser an jede Änderung des Aufbaus anpassen.

Videos:

Overview Integrated Supply Chain (Überblick Integrierte Lieferkette)

https://youtu.be/OICORWH07jI

- Personalizing the Way Things Are Made, Shipped Sold (Personalisierung der Art, wie Dinge hergestellt, verschickt und verkauft werden)

https://youtu.be/Y8smO9Z1gvY

Übersicht zum Panasonic-Stand

Zeitraum: 9. (Di) bis 12. (Fr) Januar 2018

Veranstaltungsort: Las Vegas Convention Center (LVCC), Central Hall (s12401 und 12908)

Standgröße: 2.508 m²

Exponate:

1) 100 Jahre Firmengeschichte Panasonic und Führungsphilosophie

2) Unternehmenslösungen, neueste Geräte aus der Automobiltechnik und Avionik, Lösungen

Außer dem Hauptstand im LVCC gibt es auch Exponate im Tech West.

Tech West

Veranstaltungsort: Sands, Hallen A-D(#40060)

Exponate: One-Touch-Automatisierung von Wohnungen (intelligentes Gerät "eny"), One-Touch-ID-Erkennung, 3D-Kamera-Stabilisatoren

Veranstaltungsort: Venetian Tower (Suiten 29-111 und 29-115)

Exponate:

Neueste Technics-Produkte

Reference Class Direct Drive Turntable System SL-1000R

Reference Class Direct Drive Turntable SP-10R

Video: One Touch Home Automation, One Touch ID Authentication Sands Expo (One-Touch-Automatisierung von Wohnungen, One-Touch-Automatisierung der ID-Authentifizierung)

https://youtu.be/dNGulaV1Bx0

Fotos: CES 2018 Technics Room Tech West, Venetian Tower

https://photos.app.goo.gl/2nFLUdsS94bgmQbI3

Pressemappe

Herunterladen der Presseberichte, Bilder und Videos bei

http://news.panasonic.com/global/presskits/ces2018

Quelle: http://news.panasonic.com/global/press/data/2018/01/en180109-6/en180109-6.html

