Medieninformation

Datacolor eröffnet eine Vertriebs- und Support-Niederlassung in Vietnam

Datacolor verstärkt ihre weltweite Direktvertrieb und Support Organisation mit der Eröffnung einer weiteren, bereits 14. Niederlassung für Farbmetriklösungen im stark wachsenden asiatischen Raum in Ho Chi Minh City, Vietnam.

"Dies ist ein weiter Schritt in der Umsetzung unserer Strategie in den weltweit wichtigsten Märkten für Textil, Farbe und Lack, die Kunden mit unseren höchst präzisen Farbmetriklösungen direkt zu bedienen", so Patrice Jaunasse, Vice President Sales and Support der Datacolor. "Der direkte Kontakt zu unseren Kunden ist für uns die wichtigste Vorausetzung, sie in ihrer Effizienz wirkungsvoll zu unterstützen."

Die neue Niederlassung befindet sich: Datacolor Vietnam, Saigon Tower, 29 Le Duan Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Telefon: +84 28 3520 7742

Luzern, 17. Januar 2018

Für weitere Informationen T +41 44 488 40 19 Datacolor AG, Investor Relations, Olga Wüschner (www.datacolor.com: http://www.datacolor.com) Waldstätterstrasse 12, PF 2541, 6002 Luzern Termine 4. Mai 2018 Publikation Halbjahresbericht 2017/18 23. Oktober 2018 Publikation Eckdaten 2017/18 13. November 2018 Publikation Geschäftsbericht 2017/18 5. Dezember 2018 Ordentliche Generalversammlung 2017/18

Über Datacolor

Datacolor ist ein weltweit führendes Unternehmen für digitale Farbmanagementlösungen, das Software, Hardware und Dienstleistungen für eine präzise Farbwiedergabe bei Materialien, Produkten und Fotoaufnahmen anbietet. Seit mehr als 45 Jahren nutzen viele weltweit führende Unternehmen, Hersteller und kreative Profis Datacolors innovative Technologien, um eine konstante Farbintegrität zu erzielen. Das Unternehmen umfasst ein Netzwerk aus Vertriebs- und Servicegesellschaften in mehr als 100 Ländern, von Europa, über Nord- und Südamerika bis Asien. Datacolors Kunden stammen aus den Industriebereichen Textil und Bekleidung, Farbe und Druck, Automobil, Plastik, Fotografie und Videografie. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite (www.datacolor.com: http://www.datacolor.com).