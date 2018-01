Stimmrechtsanteile gem. § 40 Abs. 1 WpHG



Donaueschingen (pta037/17.01.2018/18:03) - Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung



Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten Nexus AG, Irmastraße 1, 78166 Donaueschingen, Deutschland



2. Grund der Mitteilung Freiwillige Konzernmitteilung mit Schwellenberührung nur auf Ebene Tochterunternehmen aufgrund von internern Umstrukturierungen



3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Name: Allianz SE Registrierter Sitz und Staat: München, Deutschland



4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3. Allianz I.A.R.D. S.A.



5. Datum der Schwellenberührung 21.12.2017



6. Gesamtstimmrechtsanteile



Anteil Anteil Summe Anteile Gesamtzahl Stimmrechte in Instrumente in in % (Summe Stimmrechte des % (Summe 7.a.) % (Summe 7.a. + 7.b.) Emittenten 7.b.1.+ 7.b.2.) neu 5,19 0,00 5,19 15.752.231 letzte 5,14 Mitteilung 7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen



a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)



ISIN absolut direkt absolut direkt in % (§ zugerechnet in % (§ (§ 33 WpHG) zugerechnet (§ 33 WpHG) 34 WpHG) 34 WpHG) DE0005220909 0 817.399 0,00 5,19 Summe: 817.399 5,19 b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG



Art des Fälligkeit / Ausübungszeitraum / Stimmrechte Stimmrechte in Instrume Verfall Laufzeit absolut % nts Summe: b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG



Art Fälligkeit Ausübungszeitraum Barausgleich Stimmrechte Stimmrechte in des / Verfall / Laufzeit oder absolut % Instr physische ument Abwicklung s Summe: 8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen



Vollständige Kette der Tochterunternehmen beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen



Unternehmen Stimmrechte in %, Instrumente in %, Summe in %, wenn 3% oder höher wenn 5% oder höher wenn 5% oder höher Allianz SE Allianz Argos 14 GmbH Allianz Holding France SAS Allianz France S.A. Allianz I.A.R.D. S.A. 5,19 5,19 9. Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG



Datum der Hauptversammlung: N/A



10. Sonstige Erläuterungen



(Ende)



Aussender: Nexus AG Adresse: Irmastraße 1, 78166 Donaueschingen Land: Deutschland Ansprechpartner: Dr. Patrick Stein Tel.: +49 771 22960-201 E-Mail: ir@nexus-ag.de Website: www.nexus-ag.de



ISIN(s): DE0005220909 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



