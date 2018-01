Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Bawag Group -1,25% auf 47,4, davor 7 Tage im Plus (8,5% Zuwachs von 44,24 auf 48), AT&S +2,52% auf 26,45, davor 4 Tage im Minus (-3,19% Verlust von 26,65 auf 25,8), Silber Philharmoniker 1/1 +0,74% auf 19,09, davor 4 Tage im Minus (-1,97% Verlust von 19,33 auf 18,95), Silberbarren (1000g) +0,77% auf 614,3, davor 4 Tage im Minus (-2,03% Verlust von 622,2 auf 609,6), Porr 0% auf 30, davor 3 Tage im Plus (0,67% Zuwachs von 29,8 auf 30), Mayr-Melnhof -2,3% auf 127,6, davor 3 Tage im Plus (2,83% Zuwachs von 127 auf 130,6), Zumtobel-1,11% auf 10,71, davor 3 Tage im Plus (4,94% Zuwachs von 10,32 auf 10,83), Lenzing -2,55% auf 107, davor 3 Tage im Plus (2,14% Zuwachs von 107,5 auf 109,8), Amag -0,36% auf 55,8, davor 3 Tage ohne Veränderung ,...

